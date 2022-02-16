Результаты командного и личного женского турниров Олимпиады-2022 по фигурному катанию с участием Валиевой будут считаться предварительными

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Результат женского турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх с участием российской фигуристки будет считаться предварительным. 

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. 

«Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание.

Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», – сказал Адамс. 

Во время декабрьского чемпионата России Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. Шведская антидопинговая лаборатория, которая анализировала пробы с ЧР, сообщила об этом 7 февраля, после окончания командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, где победу одержала сборная России. 

Церемонию награждения отложили до окончания расследования дела Валиевой.

Если россиянка попадет в тройку в женских соревнованиях, церемония награждения также проводиться не будет. 

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