Результаты командного и личного женского турниров Олимпиады-2022 по фигурному катанию с участием Валиевой будут считаться предварительными

Результат женского турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх с участием российской фигуристки будет считаться предварительным.

Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Результат Валиевой в произвольной программе будет засчитан как предварительный, будет как бы примечание.

Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира», – сказал Адамс.

Во время декабрьского чемпионата России Валиева сдала положительную пробу на триметазидин. Шведская антидопинговая лаборатория, которая анализировала пробы с ЧР, сообщила об этом 7 февраля, после окончания командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине, где победу одержала сборная России.

Церемонию награждения отложили до окончания расследования дела Валиевой.

Если россиянка попадет в тройку в женских соревнованиях, церемония награждения также проводиться не будет.

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