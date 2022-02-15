Оргкомитет Парижа-2024: «Мы должны учесть ситуацию с Валиевой, чтобы быть уверенными, что она не повторится»

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, выступили с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил спортсменке продолжить выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине, при этом разбирательства по данному делу еще продолжаются.

«Оргкомитет Парижа-2024 всецело привержен борьбе с допингом и работает в тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить честность соревнований и защиту спортсменов в 2024 году.

Мы должны учесть эту ситуацию (с Валиевой – Sports.ru), чтобы быть уверенными, что она не повторится. Нашим главным приоритетом будет разработка и реализация эффективной антидопинговой программы», – цитирует Reuters заявление организаторов Олимпиады-2024.

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