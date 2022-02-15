Денис Освальд: «Насколько мне известно, нет связи между организованной допинговой системой, которая существовала в Сочи, и случаем Валиевой»

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд ответил на вопрос, есть ли связь между делом российской фигуристки Камилы Валиевой и допинг-случаями в Сочи-2014.
«Насколько мне известно, нет какой-либо связи между организованной допинговой системой, которая существовала в Сочи, и нынешнем случаем, но высказываться на эту тему мне сложно, потому что я не знаком со всеми деталями дела.
Давайте не преувеличивать значимость этого случая», – сказал Освальд.
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