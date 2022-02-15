Адвокат Валиевой о словах члена МОК про то, как допинг попал в организм фигуристки: «Будем предпринимать необходимые правовые шаги в связи с подобными заявлениями»

Анна Козьменко, партнер в швейцарской юридической фирме Schellenberg Wittmer, защищающей интересы Камилы Валиевой, прокомментировала слова члена МОК Дениса Освальда о том, как запрещенное вещество попало в организм фигуристки.

Освальд сообщил журналистам, что якобы Валиева пыталась оправдаться тем, что случайно приняла препарат дедушки. Позже МОК выступил с заявлением: Освальда не было на заседании по делу Камилы, он просто повторил информацию из прессы.

«С сожалением отмечу, что несмотря на эти факторы: конфиденциальность, статус Камилы как защищенного лица, некоторые международные спортивные чиновники взяли на себя смелость делать заявления в прессе по этому делу, в частности, искажающие факты и саму позицию .

С нашей точки зрения, это не только грубо нарушает действующие правила, но и крайне несправедливо по отношению к самой спортсменке.

Мы будем предпринимать все необходимые правовые шаги в связи с подобными дальнейшими заявлениями, чтобы наилучшим образом защитить интересы Камилы на данных Олимпийских играх», – рассказала Кузьменко.

«Через этот стресс порой не может пройти даже взрослый, а ей всего 15 лет». Кто болел за Валиеву с трибун и что говорили на Первом канале