Камила Валиева: «Видела билборды «Камила, мы с тобой!». Это очень приятно. В такое сложное для меня время эта поддержка очень важна»

Российская фигуристка высказалась о поддержке, которую оказывают ей на фоне дела о положительной допинг-пробе.

«Когда я открываю инстаграм, я вижу, сколько добрых пожеланий, сколько веры. Я видела даже в Москве билборды «Камила, мы с тобой!». Это очень приятно. В такое сложное для меня время эта поддержка очень важна для меня.

Тренеры меня поддерживают, все окружение меня поддерживает. Марк (Кондратюк) тоже поддерживает – хорошо, что он остался (в Пекине). Я думала, что буду одна, но самые близкие люди меня никогда не бросят», – сказала Валиева в эфире Первого канала.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой, но CAS отклонил ее.

На улицах Москвы появились баннеры «Камила, мы с тобой!» в поддержку Валиевой

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти