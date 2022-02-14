НОК Норвегии о деле Валиевой: «Решение CAS очень досадное. Оно ставит под сомнения принципы честной игры и равенства спортсменов»

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии выступил с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Решение CAS об отмене временного отстранения российской спортсменки очень досадное. Оно ставит под сомнения принципы честной игры и равенства условий для спортсменов.

В данном случае решение о временном отстранении должно было оставаться в силе до судебного рассмотрения дела. В правилах WADA (Всемирного антидопингового агентства – Sports.ru) не прописана ситуация о временном отстранении несовершеннолетнего в случае положительного допинг-теста.

Если вы участвуете в международных чемпионатах среди взрослых в качестве несовершеннолетнего, на вас должны распространяться те же антидопинговые правила, что и на других участников. Очевидно, тут есть пробел в правилах WADA», – заявила президент НОК Норвегии Бьерит Кьелль, отметив, что она ожидает от WADA изменений в регламенте.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило спортсменку, но позже отменило свое решение.

WADA и ряд других инстанций подали апелляцию на решение РУСАДА об отмене отстранения в Спортивный арбитражный суд (CAS), который постановил, что фигуристка сможет продолжить выступление на Олимпиаде, при этом разбирательства по данному делу еще продолжатся.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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