Камила Валиева сквозь слезы: «Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну»

Российская фигуристка прокомментировала решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить ее до личного турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения.

При этом я безусловно счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат», – сказала Валиева сквозь слезы в эфире Первого канала.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство ( ) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет ( ), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев ( ) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой, но CAS отклонил ее.

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