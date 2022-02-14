Валиева о заседании CAS: «Я сидела 7 часов, у нас был один перерыв на 20 минут. Это было очень сложно»

Российская фигуристка рассказала, как проходило заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), где решался вопрос о ее допуске до личного турнира в Пекине.

«Я сидела семь часов, у нас был один перерыв на 20 минут, и я сидела наблюдала. Это было сложно очень. Видимо, это один из этапов, который я должна пройти», – сказала Валиева в эфире Первого канала.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой, но отклонил ее.

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