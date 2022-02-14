Глава WADA о деле Валиевой: «Допинг у детей – это непростительно. Считаю, что врачи и тренеры, предоставляющие несовершеннолетним допинг, должны сидеть в тюрьме»

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Пекина-2022, несмотря на положительную допинг-пробу в декабре.

«Допинг у детей – это зло, непростительно. А врачи, тренеры и другие члены персонала, которые предоставляли несовершеннолетним препараты, повышающие производительность, должны быть отстранены пожизненно. И лично я также считаю, что они должны сидеть в тюрьме.

Мы требуем, чтобы РУСАДА провело серьезное расследование в отношении ее окружения. Мы тоже проверим это и обеспечим проведение надлежащего расследования.

Конечно, очень важно, чтобы культура в России изменилась. Все еще есть врачи и тренеры старого поколения, которые работают с несовершеннолетними, со спортсменами, поэтому мы настоятельно требуем, чтобы… Министерство спорта России изменило эту ситуацию», – сказал Банька.

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Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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