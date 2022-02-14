Глава WADA о деле Валиевой: «Допинг у детей – это непростительно. Считаю, что врачи и тренеры, предоставляющие несовершеннолетним допинг, должны сидеть в тюрьме»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку до личного турнира Пекина-2022, несмотря на положительную допинг-пробу в декабре.

«Допинг у детей – это зло, непростительно. А врачи, тренеры и другие члены персонала, которые предоставляли несовершеннолетним препараты, повышающие производительность, должны быть отстранены пожизненно. И лично я также считаю, что они должны сидеть в тюрьме.

Мы требуем, чтобы РУСАДА провело серьезное расследование в отношении ее окружения. Мы тоже проверим это и обеспечим проведение надлежащего расследования.

Конечно, очень важно, чтобы культура в России изменилась. Все еще есть врачи и тренеры старого поколения, которые работают с несовершеннолетними, со спортсменами, поэтому мы настоятельно требуем, чтобы… Министерство спорта России изменило эту ситуацию», – сказал Банька.

«На шестой Олимпиаде подряд Россия украла момент у чистых спортсменов». Валиеву оставили на Олимпиаде – и мир содрогнулся

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти