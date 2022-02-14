Ирина Жук: «Сердце разрывалось, когда видели грустные глаза Валиевой, но она сильная девочка и станет еще сильнее»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить до личного турнира Пекина-2022, несмотря на положительную допинг-пробу в декабре.

«Каждый день, читая новости, хочется увидеть отличные новости по поводу Камилы Валиевой, вся страна переживает за эту выдающуюся, уникальную девочку. Она уникальна не только для женского одиночного катания, а для всего нашего вида спорта – такая фигура, такие длинные ноги, такие прыжки, чувство музыки, красивые руки. Это бриллиант, который нужно беречь, позволить ему сверкать дальше.

Наша команда безумно счастлива, что ее допустили к дальнейшим выступлениям на , и мы будем ее поддерживать и болеть за нее. Думаю, сейчас она еще больше поддержки получит – все ее обожают. Сердце разрывалось, когда видели ее грустные глаза, но она сильная девочка и станет еще сильнее. Хочется, чтобы она каталась и радовала весь мир, всю планету», – сказала Жук.

«На шестой Олимпиаде подряд Россия украла момент у чистых спортсменов». Валиеву оставили на Олимпиаде – и мир содрогнулся

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти