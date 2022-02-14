Тамара Москвина: «Сможет ли Валиева после всего выступить хорошо? В этом и заключается сила воли, мастерство, чтобы уметь справляться с такими стрессами»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой, которася

«Я просто прочла официальное решение CAS, приняла его к сведению – и все. До этого было просто ожидание официального решения. Радовалась ли я? На эту организацию и возложены решения таких случаев. Пусть Камила продолжает тренироваться и выступать.

Сможет ли она после всего этого выступить хорошо? Получим ответ, когда она откатает свои программы. Много чего может повлиять. Заранее прогнозировать я не хочу. Мы все желаем ей показать то, к чему подготовлена.

В жизни каждого спортсмена и человека встречаются стрессовые ситуации. В этом и заключается сила воли, мастерство, подготовленность, чтобы уметь справляться с такими стрессами», – сказала Москвина.

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