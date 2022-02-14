Тамара Москвина: «Сможет ли Валиева после всего выступить хорошо? В этом и заключается сила воли, мастерство, чтобы уметь справляться с такими стрессами»

Теги Тамара Москвина сборная России допинг Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой, которася 

«Я просто прочла официальное решение CAS, приняла его к сведению – и все. До этого было просто ожидание официального решения. Радовалась ли я? На эту организацию и возложены решения таких случаев. Пусть Камила продолжает тренироваться и выступать.

Сможет ли она после всего этого выступить хорошо? Получим ответ, когда она откатает свои программы. Много чего может повлиять. Заранее прогнозировать я не хочу. Мы все желаем ей показать то, к чему подготовлена.

В жизни каждого спортсмена и человека встречаются стрессовые ситуации. В этом и заключается сила воли, мастерство, подготовленность, чтобы уметь справляться с такими стрессами», – сказала Москвина.

«На шестой Олимпиаде подряд Россия украла момент у чистых спортсменов». Валиеву оставили на Олимпиаде – и мир содрогнулся

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

Первая тренировка Камилы Валиевой после суда: чистый прокат и 0 слов за сутки до короткой программы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные