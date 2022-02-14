Никита Кацалапов: «Сейчас хотим немного восстановиться, решить проблему с моей спиной, расставить приоритеты в спорте и в жизни»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о необходимости решить проблемы со спиной.

Сегодня дуэт завоевал серебро в Пекине.

«Единственное, что мы хотим прямо сейчас, – это немного восстановиться, решить до конца проблему и с моей спиной. Возможно хирургическое вмешательство, там не все так просто. Даже для обычного человека, а не спортсмена, скорее всего, хирурги рассматривали бы этот вариант.

В целом мы хотим выдохнуть и расставить наши приоритеты в том, что мы хотим и в спорте, и в жизни, посмотреть на себя со стороны. Пока нам нужно немного времени», – сказал Кацалапов.

Он не исключил участия в следующих Олимпийских играх.

«Это абсолютно возможно. Я бы никогда не говорил нет заранее», – добавил фигурист.

Также Кацалапов прокомментировал отмену церемонии награждении командного турнира из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

«Честно, мало что можем ответить, мы очень ждали эту медаль. Все ребята из команды готовились честно. Я думаю, что справедливость восторжествует, и все будет хорошо.

Тяжело комментировать новость о награждении за командный турнир, потому что после командных соревнований все время провели в подготовке, все мысли о них приходилось отгонять механически, чтобы избежать давления», – отметил спортсмен.