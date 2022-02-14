Синицина о произвольном танце: «Абсолютно идеально, не к чему даже придраться. Мы вложили всю душу и эмоции, поэтому очень довольны собой»

Российская фигуристка , выступающая в танцах на льду с , прокомментировала выступление в произвольном танце на Олимпиаде в Пекине.

Дуэт завоевал серебро.

«Абсолютно идеально, не к чему даже придраться. Мы сделали все, все, над чем работали, вложили всю нашу душу и эмоции, поэтому мы очень довольны собой.

Я смотрела в глаза Никиты, чувствовала его уверенность, поддержку, и все мысли у меня отпадали. И когда мы встали в начальную позу, на протяжении всего проката я была настолько в осознании каждого элемента, каждого движения, для меня это пролетело так быстро и так эмоционально, что хотелось кричать, плакать и радоваться одновременно», – сказала Синицина.

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты