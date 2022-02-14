Никита Кацалапов: «Я суперспортсмен, и меня лучше не злить. Хейтеры меня мотивировали всегда, поэтому спасибо им большое»

Российский фигурист Никита Кацалапов высказался о серебряной медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Сегодня Кацалапов в дуэте с Викторией Синициной занял второе место в танцах на льду.

«Для меня это был жизненный челлендж, я так счастлив, что сейчас произошло, что сейчас происходит, что происходило в моей жизни.

Я безумно благодарен Виктории за то, что она со мной рядом, за то, что она сделала для нас. Это все благодаря Вике», – цитирует Кацалапова ТАСС.

«Я лично хочу не злиться, хотя обычно я всегда злился и очень близко к сердцу принимал все комментарии, все слова, которые про нас говорили, но я благодарен всем этим людям, которые на протяжении всего этого времени, всего нашего пути и даже здесь – на Олимпийских играх – пишут гадости и всегда писали.

Они меня злят этим, а я суперспортсмен, и меня лучше не злить. Они меня мотивировали всегда, поэтому спасибо вам, хейтеры, большое», – сказал Кацалапов «Матч ТВ».

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты