Жулин о серебре Синициной и Кацалапова: «Это их лучшие прокаты в сезоне. Выступили так, как должны были, но соперник был очень силен»

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Александр Жулин, тренер российского танцевального дуэта Виктория СиницинаНикита Кацалапов, прокомментировал серебро спортсменов в личном турнире на Олимпиаде-2022.

Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Я очень доволен прокатами Никиты и Вики в короткой и в произвольной программе, это их лучшие прокаты в сезоне. Правильные моменты были, они выступили именно так, как должны были, но соперник был очень силен, ничего страшного», – сказал Жулин.

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты

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