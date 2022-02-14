Жулин о серебре Синициной и Кацалапова: «Это их лучшие прокаты в сезоне. Выступили так, как должны были, но соперник был очень силен»

Александр Жулин, тренер российского танцевального дуэта Виктория Синицина – Никита Кацалапов, прокомментировал серебро спортсменов в личном турнире на Олимпиаде-2022.
Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
«Я очень доволен прокатами Никиты и Вики в короткой и в произвольной программе, это их лучшие прокаты в сезоне. Правильные моменты были, они выступили именно так, как должны были, но соперник был очень силен, ничего страшного», – сказал Жулин.
Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты