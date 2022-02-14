Познер об отмене награждения фигуристов: «МОК надеялся, что Валиеву снимут с соревнований. А чтобы не вручить золото россиянам, решили не вручать никому ничего. Полнейший бред!»

Журналист Владимир Познер прокомментировал решение исполкома МОК не проводить церемонию награждения командного турнира Олимпиады-2022 из-за положительной допинг-пробы российской фигуристки .

«Только что узнал о решении МОК не награждать команд-победительниц в фигурном катании. Решение, на мой взгляд, бездарное и говорящее о слабости и беспринципности МОК. Оставляю в стороне команду России, но в чем виноваты американцы и китайцы (бронзу завоевала команда Японии– Sports.ru)?

Очевидно, надеялся, что Валиеву снимут с соревнований, тогда можно было лишить и всю российскую команду первого места и вручить золото американской.

Валиеву, однако, не сняли и, чтобы не вручить золото россиянам, решили не вручать никому ничего. Полнейший бред!» – сказал Познер.

«На шестой Олимпиаде подряд Россия украла момент у чистых спортсменов». Валиеву оставили на Олимпиаде – и мир содрогнулся

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти