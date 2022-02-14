МОК призвал ISU позволить 25 фигуристкам выступить в произвольной программе Олимпиады, если Валиева войдет в топ-24 в короткой

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал Международный союз конькобежцев (ISU) увеличить количество участников женской произвольной программы на Олимпиаде в Пекине.

В частности, МОК просит ISU позволить 25 фигуристкам продолжить выступление после короткой программы, если в число первых 24 войдет Камила Валиева. Всего на короткую программу, которая пройдет 15 февраля, заявлены 30 спортсменок.

Ранее ISU и МОК подали апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой, которая в декабре сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня отклонил апелляцию.

Сегодня также стало известно, что МОК решил не проводить церемонию награждения фигуристок, если Валиева окажется на пьедестале по итогам соревнований.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

Первая тренировка Камилы Валиевой после суда: чистый прокат и 0 слов за сутки до короткой программы

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