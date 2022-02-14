Татьяна Навка: «Я уверена, что Валиева соберется с духом и пройдет через кромешные круги ада с гордо поднятой головой»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой.

«В такой прекрасный день эта радостная новость обрадовала всех нас. Я надеюсь, что если будут дальнейшие разбирательства, то они не повлияют на наши награды.

Я уверена, что Камила соберется с силами, с духом и пройдет через кромешные круги ада с гордо поднятой головой, завоюет заслуженную медаль. Она сильная, молодая девочка.

Для нас это огромная победа уже сегодня! У ребенка есть шанс выступить, доказать, что она сильная, а дальше остается только ждать», – сказала Навка «СЭ».

Также она раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить церемонию награждения в командном турнире фигуристов, а также в личных соревнованиях – в случае, если Валиева окажется на пьедестале.

«Кошмар! Какое-то просто издевательство. А как тогда будут? Рассылать по почте? То есть другие девочки тоже не получат медали как принято?

Я считаю, это полный абсурд, мое мнение: нужно проводить церемонию, награждать, отдавать медали, нужно доставить всем ребятам, людям праздник. Просто какое-то кощунство и издевательство.

Сами создали правила, сами нарушают, это кошмар. Будем надеяться, что МОК передумает. В любом случае у нас есть радостная новость, что Камиле дали возможность выступать», – цитирует Навку Metaratings.

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