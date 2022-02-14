Журова об отмене медальной церемонии у фигуристов: «МОК не нужны политические высказывания, им проще не проводить церемонию. Потому что все это ущерб репутации»

Теги сборная России допинг Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение исполкома МОК не проводить церемонию награждения командного турнира Олимпиады-2022 из-за положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Церемония награждения в женском личном турнире тоже не состоится, если Валиева завоюет медаль.

«МОК не нужны все эти политические процессы и высказывания, им проще эту медаль не дать и не проводить церемонию. Потому что все это ущерб репутации. Было бы правильно все расследования провести и полноценно вручить медали нашим прекрасным спортсменам. А так, конечно, они боятся за свою репутацию», – сказала Журова.

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