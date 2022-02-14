Никита Кацалапов: «Был в полном шоке от того, как мы проехали произвольный танец. Я был голодный, злой, собранный и спокойный одновременно»

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали свое выступление на Олимпиаде-2022 в Пекине, где они завоевали серебро в танцах на льду.

– Что вы чувствовали в конце программы?

Кацалапов: Я был в полном шоке от того, как мы проехали произвольный танец сегодня. Я был очень голодный, злой, собранный и спокойный одновременно.

Пришли все лучшие качества для этого проката. Я был рад, что все получилось именно так, что мы обалденно проехали произвольную программу.

– Какое значение для вас имеет эта медаль?

Синицина: Это все. Все, чему идет спортсмен всю свою жизнь – приехать на Олимпиаду и взять медаль. Я очень горжусь и собой, и Никитой. Мы справились с этим.

– Что дальше от вас ожидать?

Кацалапов: Эта медаль придаст нам много уверенности. В данный момент хочется просто насладиться тем, что есть сейчас.

🥈 Олимпиада-2022. Фигурное катание. Синицина и Кацалапов взяли серебро в танцах на льду, Степанова и Букин – 6-е, победили Пападакис и Сизерон