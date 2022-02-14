Олег Матыцин: «Принятое решение по Валиевой демонстрирует понимание и верховенство олимпийских ценностей»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Пекина-2022.

спорта Российской Федерации приветствует решение CAS, который принял единственно верное и справедливое решение – допустить Камилу Валиеву до участия в личном турнире Олимпийских игр в Пекине.

Считаю важным, что арбитры CAS проявили принципиальность, профессионализм и тщательно рассмотрели все обстоятельства дела. Принятое решение демонстрирует понимание и верховенство олимпийских ценностей, которые базируются на взаимоуважении, солидарности, защите интересов спортсменов.

Камиле нет 16 лет, она имеет статус «защищенного лица», CAS объективно счел, что недопуск до личных соревнований нанес бы юной фигуристке непоправимый вред.

Мы очень рады, что сможет выступить в личном олимпийском турнире в Пекине, наша спортсменка, мировая рекордсменка, безусловно, этого заслуживает», – сказал Матыцин.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти