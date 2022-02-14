Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин предложил назначить фигуристку Камилу Валиеву знаменосцем команды Олимпийского комитета России на церемонии закрытия Пекина-2022.

должна стать знаменосцем российской команды на церемонии закрытия Игр. Так наша страна выразила бы уважение к мужеству и стойкости юной девушки.

Талантливая спортсменка на этой подверглась беспрецедентному давлению – история Игр не помнит такого случая. Именно поэтому Камила должна гордо нести знамя команды как олицетворение воли к победе и любви к спорту», – сказал Пайкин.

Валиева была временно отстранена после командного турнира Игр из-за положительной допинг-пробы, сданной в декабре. Сегодня Спортивный арбитражный суд ( ) допустил ее до личного турнира.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы