Слуцкая о решении CAS по Валиевой: «Для Камилы это уже вторая победа на Олимпиаде в Пекине! Бог любит троицу»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу фигуристки Камилы Валиевой, которая сможет продолжить участие в Олимпиаде.

«Ура! Друзья, это победа! Для Камилы это уже вторая победа на Олимпиаде в Пекине! Бог любит троицу, поэтому с нетерпением ждем третью.

Желаю Камиле удачи и блестящего проката. Отряхнулась – и пошла дальше с гордо поднятой головой и высочайшим результатом. Ведь в этом у Камилы нет конкурентов», – написала Слуцкая в инстаграме.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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