Движение Global Athlete: «Валиева никогда бы не оказалась в этой ситуации, если бы WADA, МОК и CAS отстранили Россию от мирового спорта»

Международное движение спортсменов за изменения в спорте Global Athlete выступило с заявлением по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на триметазидин, но сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил ей продолжить выступление на Играх. При этом разбирательства по данному делу еще продолжаются.

«Сегодняшний день – очередной пример провала мировой спортивной и антидопинговой системы. Тот факт, что в организме 15-летней российской фигуристки обнаружено вещество, повышающее работоспособность, является доказательством жестокого обращения с несовершеннолетней. Спорт должен защищать своих спортсменов, а не наносить им вред», – заявили в Global Athlete.

«Совершенно очевидно, что Валиева никогда бы не оказалась в этой ситуации, если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный олимпийский комитет (МОК) и Спортивный арбитражный суд (CAS) сделали свое дело и отстранили Россию от мирового спорта.

Россия никогда не была заинтересована в реформах, потому что спортивные лидеры предпочитали политику вместо принципов и ребрендинг вместо санкций. Спортсмены потеряли доверие к мировой антидопинговой системе», – добавили в организации.

На Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России выступает без национального флага из-за антидопинговых санкций.

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