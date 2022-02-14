Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что церемония награждения в женском турнире фигуристок не состоится, если россиянка Камила Валиева завоюет медаль.
Не будет ни цветочной церемонии на льду, ни вручения медалей.
Ранее МОК отменил церемонию награждения командного турнир из-за ситуации с положительным допинг-тестом Валиевой. Спортсменка сдала пробу во время чемпионата России в декабре.
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила Валиеву до личного турнира. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки продолжится. МОК устроит церемонию награждения после окончательного вердикта по Валиевой.
Женский турнир в фигурном катании стартует 15 февраля и завершится 17 февраля.
Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти
Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы