Если Камила Валиева попадет на пьедестал личного турнира фигуристок в Пекине-2022, церемония награждения не состоится

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что церемония награждения в женском турнире фигуристок не состоится, если россиянка Камила Валиева завоюет медаль.

Не будет ни цветочной церемонии на льду, ни вручения медалей.

Ранее МОК отменил церемонию награждения командного турнир из-за ситуации с положительным допинг-тестом Валиевой. Спортсменка сдала пробу во время чемпионата России в декабре.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила Валиеву до личного турнира. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки продолжится. МОК устроит церемонию награждения после окончательного вердикта по Валиевой.

Женский турнир в фигурном катании стартует 15 февраля и завершится 17 февраля.

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

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