Гончаренко о деле Валиевой: «Трусова и Щербакова тоже переживали, но они спортсменки, которые должны все эти ситуации переносить и давать результат»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о решении Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку до личного турнира в Пекине-2022.

«Это не только для Камилы был серьезный стресс, но и для всех нормальных, неравнодушных людей. Вся страна, точно большинство, кто в теме спорта пребывает, переживали за нее. Я надеюсь, что эта история сделает ее сильнее, психологически крепче.

Сейчас мы можем только порадоваться тому, что она будет выступать, мы увидим ее волшебное фигурное катание. Бывают такие уникумы, которые принадлежат не только нашей стране, но и всему земному шару и такие истории не должны омрачать судьбы таких людей.

С самого начала этой истории меня не покидало ощущение какой-то нереальности, что все это происходит, что этого просто не может быть. Казалось, что ситуация эта надуманная. Конечно, я верила, что все будет хорошо. Думаю, что виновных найдут, и они понесут наказание», – сказала Гончаренко.

«Она просто обязана выступить очень хорошо, сама для себя, чтобы стать только сильнее, потому что она спортсменка – и она должна, несмотря ни на что, показывать максимум своих возможностей.

Безусловно, Саша (Трусова) и Аня (Щербакова) тоже переживали, но они спортсменки, которые должны все эти ситуации переносить и давать результат», – цитирует специалиста ТАСС.

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