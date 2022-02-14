Главное о решении CAS по Валиевой: Камила выступит на Олимпиаде, но расследование о положительной допинг-пробе продолжится

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к личному турниру на Олимпиаде-2022, несмотря на положительную допинг-пробу, сданную в декабре.

Самое главное о ситуации с Валиевой.

1. CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по решению о снятии временного отстранения Валиевой. Теперь Камила сможет выступить в личном турнире, он стартует 15 февраля.

2. В суде объяснили, почему приняли такое решение – дело в статусе «защищенного лица», возможном непоправимом вреде спортсменке и несвоевременно полученной информации о результатах анализа.

3. Важно: CAS рассматривал только вопрос о допуске Валиевой к личным соревнованиям Игр. Решение о медалях командного турнира примут позже.

4. РУСАДА продолжит разбирательства по делу о допинге Валиевой.

5. WADA заявило, что РУСАДА не отметило допинг-пробу Валиевой в качестве приоритетной для проверки в лаборатории Стокгольма. Агентство разочаровано решением выездной панели CAS.

6. В Олимпийских комитетах США и Канады решение раскритиковали: «Это новая глава в систематическом неуважении России к чистому спорту». В Международном союзе конькобежцев – приняли к сведению.

7. Представитель Валиевой в суде рассказал, как фигуристка держалась на слушаниях: «Камила сказала в конце слово. Она спортсмен, боец».

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