МОК отменил церемонию награждения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

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Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение не проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов в Пекине-2022.

Сборная России взяла золото, серебро – у США, бронзовые награда завоевали японцы.

Вручение медалей должно было состояться 7 февраля, однако церемонию перенесли на неопределенный срок из-за ситуации с положительным допинг-тестом россиянки Камилы Валиевой.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) допустила Валиеву до личного турнира. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки, взятой в декабре, продолжится. Решение о медалях командного турнира примут после окончания разбирательств по Валиевой. Церемония тоже пройдет после окончательного вердикта.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

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