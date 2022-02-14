МОК отменил церемонию награждения командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Исполком Международного олимпийского комитета ( ) принял решение не проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов в Пекине-2022.

Сборная России взяла золото, серебро – у США, бронзовые награда завоевали японцы.

Вручение медалей должно было состояться 7 февраля, однако церемонию перенесли на неопределенный срок из-за ситуации с положительным допинг-тестом россиянки .

Выездная панель Спортивного арбитражного суда ( ) допустила Валиеву до личного турнира. Несмотря на это, расследование о пробе фигуристки, взятой в декабре, продолжится. Решение о медалях командного турнира примут после окончания разбирательств по Валиевой. Церемония тоже пройдет после окончательного вердикта.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти