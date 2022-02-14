Алексей Мишин: «Валиева сможет выступить так же мощно, как обычно, несмотря на негативный фон»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Пекина-2022.

«Справедливость восторжествовала», – сказал Мишин.

сможет выступить так же мощно, как обычно, несмотря на негативный фон», – цитирует специалиста ТАСС.

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