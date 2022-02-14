Алексей Мишин: «Валиева сможет выступить так же мощно, как обычно, несмотря на негативный фон»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Пекина-2022.
«Справедливость восторжествовала», – сказал Мишин.
«Камила Валиева сможет выступить так же мощно, как обычно, несмотря на негативный фон», – цитирует специалиста ТАСС.
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