Алексей Мишин: «Валиева сможет выступить так же мощно, как обычно, несмотря на негативный фон»

Теги сборная России Алексей Мишин Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 женское катание ТАСС Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Пекина-2022.

«Справедливость восторжествовала», – сказал Мишин.

«Камила Валиева сможет выступить так же мощно, как обычно, несмотря на негативный фон», – цитирует специалиста ТАСС.

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