Ирина Роднина: «Факт остается фактом, в тесте Валиевой был препарат. Внутри страны мы должны сделать очень глубокий анализ»

Трехкратная олимпийская чемпионка прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку до личного турнира Пекина-2022, несмотря на положительную допинг-пробу.

«Мы все можем спокойно передохнуть ненадолго. 15 февраля начинаются соревнования, и это новые испытания для всех нас и в первую очередь для Камилы.

Единственное, что немного тревожит – выездная платформа оставила дверь открытой для возможности обсуждения и рассмотрения этого процесса. Тут дело даже не в том, что возобновление вопроса может произойти после 16-летия Камилы, а в том, что можно подавать апелляции по поводу результата командного соревнования и ее будущего результата на Олимпийских играх. Я ничего не могу сказать, но в открытую дверь всегда есть возможность войти, особенно США, ведь на командных соревнованиях они были вторыми.

У нас есть все правила, все законы, но мы внутри страны пытаемся их обойти, поэтому дальше получается такая ситуация: за нас на международной арене начинают их решать. Чья вина? Я не знаю, но факт остается фактом, в тесте был препарат. Как он попал – это другой вопрос, но внутри страны мы должны сделать очень глубокий анализ.

Четыре Олимпиады мы ходим без флага и гимна, и внутри страны многие наши болельщики отвернулись от просмотра Игр из-за подобного отношения, но оно же не с неба свалилось, оно на чем-то основано. Если будет дальнейшее рассмотрение, то могут предложить более жесткие варианты, и они уже некоторыми озвучиваются.

И тут даже вопрос не с Камилой, а со всем спортом России. Мне кажется, скажут еще жестче, мол, видите, на них не действует даже отсутствие гимна и флага, давайте примем другие меры. Мы даже можем судить по всем тем ограничениям, которые накладываются на страну: экономические, политические – они становятся только жестче», – сказала Роднина.

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