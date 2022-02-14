Лайшев о допуске Валиевой до личного турнира Пекина-2022: «У меня не было сомнений в этом решении. Конечно, теперь Камиле будет тяжело»

Президент прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022.

«Очень рад. Хочу только поздравить. У меня не было сомнений в этом решении.

Конечно, теперь Камиле будет тяжело. Она самая юная девушка. Жду ли я золота? Ничего не хочу говорить», – сказал Лайшев.

Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде – суд отклонил апелляции МОК и WADA! Онлайн. Live

Судьи, которые допустили Валиеву до личного турнира 👏 Кто они?

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы