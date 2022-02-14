Лайшев о допуске Валиевой до личного турнира Пекина-2022: «У меня не было сомнений в этом решении. Конечно, теперь Камиле будет тяжело»

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 Камила Валиева Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022.

«Очень рад. Хочу только поздравить. У меня не было сомнений в этом решении.

Конечно, теперь Камиле будет тяжело. Она самая юная девушка. Жду ли я золота? Ничего не хочу говорить», – сказал Лайшев.

Валиеву допустили до личного турнира на Олимпиаде – суд отклонил апелляции МОК и WADA! Онлайн. Live

Судьи, которые допустили Валиеву до личного турнира 👏 Кто они?

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные