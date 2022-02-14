Международный союз конькобежцев о решении по Валиевой: «Мы должным образом приняли его к сведению»

Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира Олимпиады-2022.
«После слушаний выездной панели CAS по арбитражным процедурам, касающимся фигуристки Камилы Валиевой (Олимпийский комитет России), ISU должным образом принял к сведению решение о том, что временное отстранение Валиевой остается отмененным, и с уважением отнесся к нему.
ISU ожидает получения документов с обоснованием решения, союзу нужно время для оценки, прежде чем давать какие-либо дальнейшие комментарии», – говорится в заявлении.
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