Международный союз конькобежцев о решении по Валиевой: «Мы должным образом приняли его к сведению»

Международный союз конькобежцев (ISU) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку до личного турнира Олимпиады-2022.

«После слушаний выездной панели по арбитражным процедурам, касающимся фигуристки Камилы Валиевой (Олимпийский комитет России), ISU должным образом принял к сведению решение о том, что временное отстранение Валиевой остается отмененным, и с уважением отнесся к нему.

ожидает получения документов с обоснованием решения, союзу нужно время для оценки, прежде чем давать какие-либо дальнейшие комментарии», – говорится в заявлении.

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