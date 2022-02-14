Генсекретарь CAS не общался с журналистами после оглашения вердикта по Валиевой: «Выездная панель действовала под одним флагом – флагом CAS»

Теги сборная России допинг МОК Олимпийская сборная России CAS Олимпиада-2022 женское катание Мэтью Риб Камила Валиева Фигурное катание

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб не отвечал на вопросы во время оглашения решения по российской фигуристки Камиле Валиевой.

Риб зачитал пресс-релиз, в котором объясняется, почему Валиева допущена до личного турнира Олимпиады-2022, несмотря на положительную допинг-пробу.

«Эти три человека (панель CAS) действуют под одним флагом – флагом Спортивного арбитражного суда. На этом мой доклад завершается. Большое спасибо за внимание», – сказал он в конце, выключил микрофон и ушел.

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