Генсекретарь CAS не общался с журналистами после оглашения вердикта по Валиевой: «Выездная панель действовала под одним флагом – флагом CAS»

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб не отвечал на вопросы во время оглашения решения по российской фигуристки Камиле Валиевой.
Риб зачитал пресс-релиз, в котором объясняется, почему Валиева допущена до личного турнира Олимпиады-2022, несмотря на положительную допинг-пробу.
«Эти три человека (панель CAS) действуют под одним флагом – флагом Спортивного арбитражного суда. На этом мой доклад завершается. Большое спасибо за внимание», – сказал он в конце, выключил микрофон и ушел.
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