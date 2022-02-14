Александр Коган: «Валиева до последней минуты не знала, что происходит. Мы благодарны CAS за справедливое решение, в котором возобладал здравый смысл»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Камилы Валиевой.

«Прежде всего нужно сказать: да, действительно, на долю девочки, одного из самых ярких явлений за последнее время в фигурном катании, выпали достаточно серьезное психологическое испытание, давление, нагрузка.

Она до последней минуты не знала, что происходит. Мы рады такому решению CAS, благодарны за справедливое решение, в котором возобладал здравый смысл», – заявил Коган.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы