Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится уже 4,5 часа. Оно может затянуться на всю ночь

Теги сборная России допинг МОК ISU Олимпийская сборная России РУСАДА Олимпиада-2022 Мэтью Риб Камила Валиева Фигурное катание

Онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой длится уже 4,5 часа. 

Генеральный секретарь CAS Мэтью Риб сообщил, что оно может идти всю ночь. 

В декабре во время чемпионата России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин.

8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Решение выездной панели CAS будет озвучено 14 февраля во второй половине дня.

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