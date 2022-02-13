Онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки длится уже 4,5 часа.

Генеральный секретарь CAS Мэтью Риб сообщил, что оно может идти всю ночь.

В декабре во время чемпионата России Валиева сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин.

8 февраля Российское антидопинговое агентство ( ) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет ( ), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев ( ) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Решение выездной панели CAS будет озвучено 14 февраля во второй половине дня.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – сегодня, решение – в понедельник. Онлайн. Live