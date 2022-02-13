Валиева даст показания на слушании по делу об отмене своего временного отстранения в CAS по видеосвязи

Российская фигуристка даст показания по видеосвязи на слушаниях по рассмотрению апелляции выездной панелью Спортивного арбитражного суда ( ) в Пекине.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет ( ), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев ( ) подали апелляцию на решение снять отстранение с Валиевой.

Ранее сообщалось, что слушания по делу назначены на 13 февраля. Решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – в воскресенье, решение – в понедельник. Онлайн. Live