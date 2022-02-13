МОК о ситуации с Валиевой: «Позитивный настрой необходим на Олимпиаде, но бывают проблемные вопросы. Необходим индивидуальный подход, причем очень взвешенный»

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби прокомментировал ситуацию российской фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин. 13 февраля по данному делу начнется заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Позитивный настрой необходим на всей Олимпиаде, но на любых Играх бывают проблемные вопросы. Мы должны внимательно и грамотно подходить к каждому случаю, особенно когда мы говорим о 15-летней девочке.

Необходим индивидуальный подход, причем очень взвешенный», – сказал Дюби.

«CAS максимально быстро работает по делу Валиевой, сегодня вечером они рассмотрят дело и завтра опубликуют решение.

Да, юридический процесс осуществляется достаточно медленно, и это нормальный процесс, но в данном случае это настолько быстро, насколько это возможно», – цитирует «СЭ» слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

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