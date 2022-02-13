В Пекине началось онлайн-заседание выездной панели CAS по делу Валиевой

В Пекине началось онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки .

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство ( ) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Международный олимпийский комитет ( ), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев ( ) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Решение выездной панели будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – сегодня, решение – в понедельник. Онлайн. Live