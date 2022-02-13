В Пекине началось онлайн-заседание выездной панели CAS по делу Валиевой

В Пекине началось онлайн-заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.
Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию на решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.
Решение выездной панели CAS будет доведено до сторон 14 февраля во второй половине дня.
Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – сегодня, решение – в понедельник. Онлайн. Live