Татьяна Тарасова: «Очень хочется, чтобы Валиеву допустили до соревнований на Олимпийских играх. Это моя мечта на сегодняшний день»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию рассказала, какой подарок хочет получить на день рождения.

Сегодня ей исполняется 75 лет.

– Татьяна Анатольевна, «Матч ТВ» поздравляет вас с днем рождения и желает крепкого-крепкого здоровья, и чтобы вас окружали только позитивные люди!

– Спасибо большое! Люди окружают хорошие, а здоровье не помешает.

– Кто сказал самые трогательные слова?

– Звонили Моисеева и Миненков, мои первые ученики. Много народу уже поздравили, приятно слушать теплые слова.

– Что из заветного хотелось бы получить в качестве подарка?

– Надо подумать. Знаете, кроме здоровья ничего не нужно. Будет здоровье, все можно придумать. Главное, чтобы придуманное можно было исполнить. И очень хочется, чтобы допустили до соревнований на Олимпийских играх. Это моя мечта на сегодняшний день.

– В российском сегменте Twitter первое место занимает негатив в адрес Тутберидзе. Как это можно понять?

– Я не знаю, почему люди так пишут. Наверное, на эмоциях, – сказала Тарасова.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – в воскресенье, решение – в понедельник. Онлайн. Live