Норвежский журналист о допинге Валиевой: «Если такой звезде не дадут выступить на Олимпиаде, будет печально. Надеюсь, ответственность ляжет не на нее, а на взрослых»

Журналист норвежского издания NRK Ян Петтер Салтведт высказался о ситуации с допингом у российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Салтведт опубликовал статью о допинговых нарушениях в Сочи-2014 и заявил, что российских спортсменов не должно быть на Олимпиаде в Пекине.

– Ежедневно на брифинге МОК зарубежные журналисты задают вопросы о ситуации с Камилой Валиевой. Вы планируете написать материал об этом?

– Я не могу ответить точно, но не исключаю этого. Я просто хочу узнать больше о ситуации и о том, что на самом деле произошло. Если такой звезде не дадут права выступить на Олимпиаде, это будет правда печально. Она еще ребенок!

Я надеюсь, что любое из всех возможных решений не навредит ей в будущем. То, что она делает на льду, удивительно. Если решение будет не в ее пользу, то я надеюсь, что ответственность ляжет не на нее, а на взрослых. Они должны защищать ее и не подвергать подобным ситуациям, – сказал Салтведт.

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