Тарасова об арбитрах CAS по делу Валиевой: «Американцы тоже бывают хорошие, не национальность играет роль. Эти люди должны понимать, что решают жизнь ребенка»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о составе арбитров, которые будут рассматривать дело Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Решение по делу фигуристки примут арбитры Фабио Иудика из Италии, словенец Весне Бергант Ракоxевич и американец Джеффри Бенц.

«Я не знаю этих людей. Американцы тоже бывают хорошие, тут не национальность играет роль. Эти люди должны понимать, что они решают жизнь ребенка. Это люди должны все это понимать», — сказала Тарасова.

Арбитр Джеффри Бенц, который рассмотрит дело Валиевой, работал в НОК и Федерации фигурного катания США