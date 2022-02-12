Бетина Попова: «Пападакис и Сизерон – совершенно другая лига, это невероятное понимание и осознанность танца»

Бывшая российская фигуристка прокомментировала итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине.

С мировым рекордом победили французы и , россияне и – вторые, американцы и – третьи.

«Ритм-танец сегодня был замечательным у всех, даже несмотря на какие-то ошибки, прокаты были яркие и эмоциональные.

Конечно, французы – совершенно другая лига, это невероятное понимание и осознанность танца.

Вика с Никитой выдали очень хороший прокат, уверенный, достойный. Американская пара, занявшая третье место, тоже очень хорошо себя показала.

Послезавтра будет очень интересно смотреть, как все разрешится, потому что результаты очень плотные, наконец-то в танцах на льду есть интрига», – сказала Попова.