Илья Авербух: «Главной задачей было не отпустить французов далеко. Такой отрыв отыгрывается в произвольной программе»

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Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине. 

С мировым рекордом победили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов – вторые.

«Наши пары блестяще выступили сегодня! Виктория и Никита откатали здорово! Степанова и Букин показали свой лучший результат!

У французов очень удачный ритм-танец. Поэтому ни для кого не было сенсацией, что они победили. Главной задачей было не отпустить французов далеко. Наши с этим справились.

Такой отрыв отыгрывается в произвольной программе. Будет гораздо больше возможностей, чтобы нагнать соперников.

Но давайте не забывать, что французы — четырехкратные чемпионы мира, которые должны были выигрывать Олимпиаду 4 года назад, если бы не бретелька в костюме», — сказал Авербух. 

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