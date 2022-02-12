Илья Авербух: «Главной задачей было не отпустить французов далеко. Такой отрыв отыгрывается в произвольной программе»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух прокомментировал итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине.

С мировым рекордом победили французы и , россияне и – вторые.

«Наши пары блестяще выступили сегодня! Виктория и Никита откатали здорово! Степанова и Букин показали свой лучший результат!

У французов очень удачный ритм-танец. Поэтому ни для кого не было сенсацией, что они победили. Главной задачей было не отпустить французов далеко. Наши с этим справились.

Такой отрыв отыгрывается в произвольной программе. Будет гораздо больше возможностей, чтобы нагнать соперников.

Но давайте не забывать, что французы — четырехкратные чемпионы мира, которые должны были выигрывать 4 года назад, если бы не бретелька в костюме», — сказал Авербух.