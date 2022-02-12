Роман Костомаров: «Синициной и Кацалапову будет очень трудно. Два балла отставания от французов – очень прилично для короткой программы»

Олимпийский чемпион прокомментировал итоги ритм-танца на Олимпийских играх в Пекине.

С мировым рекордом победили французы и , россияне и – вторые.

«Олимпиада – такой турнир, где все возможно. Бороться за золото в произвольной программе точно будет непросто, потому что олимпийское золото никогда не достается просто.

Просто приехал и просто победить, даже если ты выигрывал на всех стартах перед Олимпиадой, сложно.

На Олимпиаде все равно случаются такие вещи, которые просто так тебе не дают выиграть. Ты должен пройти, преодолеть, перетерпеть и сделать максимум, который ты можешь.

Французы не выступали в командном турнире. Они нацелены на победу и действительно могут это сделать, у них все для этого есть. Они офигенная, замечательная, танцевальная пара.

Вике и Никите будет очень трудно, но главное, чтобы они сделали свой максимум. Тогда может завязаться борьба, потому что французы действительно сильны, как в свое время были сильны канадцы, американцы.

Но два балла отставания от французов – очень прилично для короткой программы», – сказал Костомаров.