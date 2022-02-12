Маргарита Пахноцкая о пробе Валиевой: «В лаборатории не знают, чья у них проба, лидера сборной или спортсмена регионального уровня – видят только технический номер»

Экс-заместитель генерального директора РУСАДА, международный эксперт по антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки .

– Проба у спортсменки была взята 25 декабря. Почему результат стал известен только 8 февраля, в разгар Олимпиады?

– Об этом точно могут знать лишь те, кто занимался транспортировкой и исследованием биоматериала. На сегодняшний момент известно, что пробу взяли в Санкт-Петербурге в католическое рождество, в субботу.

С учетом выходных отправка в стокгольмскую лабораторию потребовала нескольких дней. Срок доставки мог увеличиться, если посылка шла через центральный офис DHL в Москве, а также если отправители дожидались других проб, чтобы отослать тем же вложением.

В антидопинговой терминологии есть понятие chain of custody – «цепочка опеки». Если ее отследить, многое прояснится.

– В последнем заявлении говорится: вмешался ковид, в том числе среди работников шведской лаборатории.

– Вполне допускаю. Праздники, пандемия, логистические задержки – значимые факторы. И все же ясный ответ может дать только лаборатория, если направить туда официальный запрос.

Существует международный стандарт на исследование проб – 20 дней. Однако возможны различные допуски. Если след запрещенного вещества в пробе маленький, лаборатория вправе провести дополнительные исследования, что потребует времени.

Там не знают, чья у них проба – лидера сборной, едущего на , или спортсмена регионального уровня, видят только технический номер. Если нет пометки «срочно», стремятся к уверенности в результате, добиваются его бесспорности.

Указал спортсмен в протоколе забора медикаменты и БАДы, которые принимал перед сдачей пробы, – в лаборатории могут организовать уточняющий анализ, не это ли в итоге дало «хвост».

Срок между забором пробы и оглашением результата имеет в данном случае и контексте огромное значение. Говорю не только про выступление команды в Пекине, но и про то, что совсем еще юный человек избежал бы колоссального стресса, уложись исследование в установленные рамки.

Такие спортсмены считаются согласно Всемирному антидопинговому кодексу protected persons (защищенными персонами), что гарантирует более высокий уровень конфиденциальности, однако в подобных ситуациях они попадают под сильное психологическое давление, – сказала Пахноцкая.

Возможно, в деле Валиевой замешан загрязненный БАД. Почему чемпионы так часто попадаются на добавках?

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