Глава ФФКР Горшков: «Не сомневаемся в честности Валиевой. Для защиты ее прав и интересов к делу привлечены квалифицированные юристы»

Президент Федерации фигурного катания России ( ) прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой , о которой стало известно во время в Пекине.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Дело Валиевой до 15 февраля рассмотрит выездная панель CAS в Пекине.

«Еще раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов.

Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой – что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию.

Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», – заявил Горшков.

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