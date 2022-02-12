Глава ФФКР Горшков: «Не сомневаемся в честности Валиевой. Для защиты ее прав и интересов к делу привлечены квалифицированные юристы»

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой, о которой стало известно во время Олимпиады в Пекине.
В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.
Дело Валиевой до 15 февраля рассмотрит выездная панель CAS в Пекине.
«Еще раз повторю: мы не сомневаемся в честности своей спортсменки. Это дело требует тщательного разбирательства, потому что вся эта дикая история вызывает слишком много вопросов.
Необходимо выяснить, с одной стороны, все обстоятельства произошедшего, а, с другой – что же все-таки происходило с взятой 25 декабря допинг-пробой в течение почти полутора месяцев после ее отправки в зарубежную лабораторию.
Со своей стороны мы окажем спортсменке всестороннюю помощь. Для защиты ее прав и интересов к данному делу привлечены квалифицированные юристы», – заявил Горшков.
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