Заседание CAS по делу Валиевой пройдет в онлайн-формате. Решение должны вынести сегодня после 22:20 по московскому времени

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) проведет слушания по вопросу снятия временного отстранения с российской фигуристки в онлайн-формате, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на CAS.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство ( ) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Накануне CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения Валиевой.

Выездная панель CAS должна вынести решение в течение суток после даты регистрации апелляций – то есть, 12 февраля после 22:20 по московскому времени.

Состав арбитров, назначенных на дело Валиевой, еще неизвестен. Их должен назначить глава выездной панели CAS американец Майкл Ленард.

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