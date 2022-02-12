Катарина Гербольдт: «Уверена, Тутберидзе оказывает Валиевой моральную поддержку как может. Что она должна сделать? Выйти и грудью встать?»

Бывшая российская фигуристка считает, что поддерживает свою подопечную на Олимпиаде-2022 в ситуации с положительной допинг-пробой.

«Этери Георгиевна не очень нуждается в чьей-либо поддержке. Она достаточно сильный человек и точно знает, чего она хочет, что делает и как она добивается чего-либо.

А что она должна сделать? Выйти и грудью встать? Это большой спорт, к сожалению, он жестокий. Как и в жизни, кого-то любят, кого-то нет, кого-то разными способами стараются вывести из себя.

Раньше коньки тупили, костюмы резали, в свое время каждый раз это было по-разному. Либо ты сильный человек и умеешь держать удар, в чем, собственно, Этери Георгиевне не откажешь.

Уверена, что моральную поддержку она спортсменке оказывает как может. А дальше что сделать? У Этери Георгиевны есть еще спортсмены, которым тоже нужно ее внимание. И не везде можно ходить тренеру, где ходят спортсмены.

Уберечь от всего, собственно говоря, как родитель своего ребенка, ты не можешь. Сколько может оберегать и поддерживать, я уверена, она это делает», – сказала Гербольдт.

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