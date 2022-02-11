Канделаки о ситуации с Валиевой: «Уничтожение российского спорта на международной арене – ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией»

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Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой, о которой стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине. 

Стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«О Камиле Валиевой коротко:

– Девочка, которая выигрывает все, в допинге не нуждается. Да и заявленный триметазидин – никакой не допинг;

– Если кто не читал, уничтожение российского спорта на международной арене, как и вычеркивание вклада нашей страны в победу над фашизмом, например, — ключевая часть западной стратегии по борьбе с Россией.

И тот факт, что пробу анализировали почти полтора месяца, а результат передали на следующий день после победы нашей команды – говорит сам за себя.

Исходя из этой стратегии, россияне не должны гордиться россиянами. Мы не должны быть лучшими в мире, потому что мир про современную Россию ничего не знает и лишь изредка узнает во время таких событий, как Олимпиада.

Потому нас и будут унижать, дискредитировать, оказывать психологическое давление и ничего не стесняться. На войне, как на войне. Исключений нет ни для кого.

А Валиева справится, потому что это уже не первое поколение детей, которое на очередной Олимпиаде показывает миру, что нас не сломить», – написала Канделаки в телеграме. 

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