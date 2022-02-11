Журова о Валиевой: «Не знаю, было ли у нее терапевтическое разрешение на этот препарат. Если было, тогда все, что происходит – технический момент»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Почему долго не говорили о положительной допинг-пробе? Здесь может быть все что угодно. И специально, и не специально.

Очень многие сейчас говорят, те же юристы, что есть временные обоснования: были праздники, нюансы, другие соревнования, которые требовали проверки проб в первую очередь. Так как это были соревнования, где была взята проба, не международного уровня, поэтому можно было чуть отложить.

Я точно не Камила Валиева и не могу встать на место 15-летней девочки, которая с таким столкнулась. Я понимаю, что наверняка она была уверена, что принимает лекарства, понятно, что для нее оно не допинг. Сейчас это все надо доказать и объяснить», – сказала Журова.

«Адвокаты должны привести аргументы, каким образом препарат попал в организм спортсменки и как он воздействовал на ее результат.

Мы же знаем, что были случаи у других спортсменов, когда они смогли обосновать присутствие в организме даже более серьезных компонентов – и они были оправданы, допущены до соревнований, выступали.

Нашим намного сложнее в этой ситуации, эти процессы обычно длятся долго и непросто. Но сейчас еще до старта есть время.

В таких ситуациях, если у спортсменки не было терапевтического разрешения, и препарат попал в ее организм по медицинским показаниям, это все признается и следует дисквалификация. Понятно, что она делала это неумышленно, но все равно идет дисквалификация с того момента, как был найден допинг.

Кто должен нести ответственность за этот инцидент? Мне сложно комментировать, потому что я не знаю, было ли у нее терапевтическое разрешение на этот препарат.

Если оно было, тогда все, что сейчас происходит, – просто технический момент. Доказательства просто рассмотрят и Камиле ничего не будет. Другим спортсменам ничего не было и с более серьезными препаратами – как у норвежцев с их астмой. Это быстро рассматривается.

Но не знать об этом препарате для меня удивительно, потому что всегда разрешения можно получить, если есть жизненные показания. А когда у тебя болит сердце, – это, уж простите, явно жизненное показание к применению препарата», – цитирует Журову Gazeta.ru.

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